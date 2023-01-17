Павлова (Пыхтина) Ксения (Аксиния) Семеновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1722 и 1732
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1722 и 1732
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Шавырина Федосья Гавриловна
Отец ребёнка: Павлов Гаврилий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Павлов Гаврилий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Демина София Гавриловна
Отец ребёнка: Павлов Гаврилий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Сухорукова Марфа (Мария) Гавриловна
Отец ребёнка: Павлов Гаврилий Иванович
Смерть
После 1782