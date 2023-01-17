Павлова (Пыхтина) Ксения (Аксиния) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Пыхтина) Ксения (Аксиния) Семеновна

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Место рождения

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

Между 1722 и 1732

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1722 и 1732

Отец: Пыхтин Семен Афанасьевич

Мать: Пыхтина Александра Михайловна

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Шавырина Федосья Гавриловна

Отец ребёнка: Павлов Гаврилий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Павлов Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Павлов Гаврилий Иванович

Березовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Демина София Гавриловна

Отец ребёнка: Павлов Гаврилий Иванович

Березовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Сухорукова Марфа (Мария) Гавриловна

Отец ребёнка: Павлов Гаврилий Иванович

Березовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
После 1782
Березовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
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