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Анна
Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.1965
Пол
Женский
Отец
Николай
1940 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Владимир
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1965
Отец:
Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Владимир
Отец ребёнка: не указан
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