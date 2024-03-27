Мирасова Вазиха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1933
Сын: Мирасов Ильяс Ахмадуллович
Отец ребёнка: Мирасов Ахмадулла Хамидуллович
д.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мирасов Амир Ахмадуллович
Отец ребёнка: Мирасов Ахмадулла Хамидуллович
д.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР
Рождение ребёнка
1938
Сын: Мирасов Мунир Ахмадуллович
Отец ребёнка: Мирасов Ахмадулла Хамидуллович
д.Аллагуват, Стерлитамакский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно