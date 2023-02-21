Кондратьев Дмитрий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1989
Бракосочетание
15.12.2018
Жена: скрыто настройками приватности
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.2019
Дочь: Кондратьева Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.2022
Дочь: Кондратьева александра дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности