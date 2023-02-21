Кондратьев Дмитрий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Дмитрий Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1989

Отец: не указан

Мать: Кондратьева Светлана Викторовна

Бракосочетание
15.12.2018

Жена: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.2019

Дочь: Кондратьева Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.03.2022

Дочь: Кондратьева александра дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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