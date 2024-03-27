Лутфулла Сабитов
Место рожденияд. Давлекеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения29.11.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1876
Отец: Сабит
Мать: Мавлия Мустаева
д. Давлекеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мухаметриза
Мать ребёнка: Бибизиган Фатхуллина
д. Давлекеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
29.08.1912
Сын: Ярулла
Мать ребёнка: Бибизиган Фатхуллина
д. Давлекеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибизиган Фатхуллина
Смерть
Неизвестно