Егор Иванов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Иван Филипов (Ич)
Мать: Дарья Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
09.06.1860 ст.
Сын: Петр Егоров (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Александрова (Вна)
Восприемник
30.05.1869
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Иван Романов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно