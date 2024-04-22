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Егор Иванов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Между 1803 и 1814 г.р.

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Иван Филипов (Ич)

Мать: Дарья Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
09.06.1860 ст.

Сын: Петр Егоров (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Александрова (Вна)

Восприемник
30.05.1869
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Иван Романов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Александрова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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