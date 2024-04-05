Sobczak,Sitnik (Sarniewicz) Józefa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Sarniewicz Kacper
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sobczak Andrzej
Бракосочетание
22.02.1870
Муж: Sitnik Kacper
Trzebień/Magnuszew akt 19/1870
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Laskowska (Sitnik) Marianna
Отец ребёнка: Sitnik Kacper
Ostrów/Łaskarzew
Смерть
Неизвестно