Sobczak,Sitnik (Sarniewicz) Józefa Около 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sobczak,Sitnik (Sarniewicz) Józefa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Около 1871 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Sarniewicz Kacper

Мать: Sarniewicz (Kozłowska) Tekla

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sobczak Andrzej

Бракосочетание
22.02.1870

Муж: Sitnik Kacper

Trzebień/Magnuszew akt 19/1870
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Laskowska (Sitnik) Marianna

Отец ребёнка: Sitnik Kacper

Ostrów/Łaskarzew
Смерть
Неизвестно

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