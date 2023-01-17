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Шамсутдин Мухаметвалиев

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Мухаметвалий Топтаров

Мать: Сахибъямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Фархизямал Шамсутдинова

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Хуснутдин Шамсутдинов

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Гайша Шамсутдинова

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Фахринур Шамсутдиновна

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Сын: Сахибитдин Шамсутдинович

Мать ребёнка: Шарифа

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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