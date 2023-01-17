Шамсутдин Мухаметвалиев
Место рождения
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Мухаметвалий Топтаров
Мать: Сахибъямал
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Фархизямал Шамсутдинова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Гайша Шамсутдинова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Фахринур Шамсутдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Шарифа