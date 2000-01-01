Холковская Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолковская Ефросиния

Холковская Ефросиния

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Романова

Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров

Рождение ребёнка
1817

Сын: Холковский Корней Романов

Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Елисавета Романова

Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров

Рождение ребёнка
1822

Сын: Холковский Евстафий Романов

Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ефимия Романова

Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров

Рождение ребёнка
1828

Сын: Холковский Захар Романов

Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Афанасия Романова

Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close