Холковская Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Романова
Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров
Рождение ребёнка
1817
Сын: Холковский Корней Романов
Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Елисавета Романова
Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров
Рождение ребёнка
1822
Сын: Холковский Евстафий Романов
Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ефимия Романова
Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Афанасия Романова
Отец ребёнка: Холковский Роман Сидоров
Смерть
Неизвестно