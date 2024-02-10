Ромахова (Барсукова) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромахов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромахов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
23.11.1927
Сын: Ромахов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Петрович
Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.04.1939
Дочь: Третьякова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно