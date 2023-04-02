Петров Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Елизавета Николаевна

Дворянский титул
1900 ст.
Потомственный дворянин Стародубского уезда Черниговской губернии.
Рождение ребёнка
13.07.1900 ст.

Дочь: Петрова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Петрова Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно

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