Петров Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Дворянский титул
1900 ст.
Потомственный дворянин Стародубского уезда Черниговской губернии.
Рождение ребёнка
13.07.1900 ст.
Дочь: Петрова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Петрова Елизавета Николаевна
Смерть
Неизвестно