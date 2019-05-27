Грищук (Киреева) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищук (Киреева) Людмила Васильевна

Место рождения

Ковдор, Ковдорский район, Мурманская область

Дата рождения

17.01.1967

Дата смерти

27.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1967

Отец: Киреев Василий Иванович

Мать: Киреева Екатерина Владимировна

Ковдор, Ковдорский район, Мурманская область
Рождение ребёнка
22.10.1987

Сын: Грищук Кирилл Анатольевич

Отец ребёнка: Грищук Анатолий Михайлович

Ковдор, Ковдорский район, Мурманская область
Развод
05.12.1991

Муж: Грищук Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
21.09.1997

Дочь: Чурина Полина Михайловна

Отец ребёнка: Чурин Михаил Юрьевич

Ковдор, Ковдорский район, Мурманская область
Развод
17.04.2006

Муж: Чурин Михаил Юрьевич

Смерть
27.05.2019
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область

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