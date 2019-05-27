Грищук (Киреева) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1967
Дата смерти27.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1967
Рождение ребёнка
22.10.1987
Сын: Грищук Кирилл Анатольевич
Отец ребёнка: Грищук Анатолий Михайлович
Развод
05.12.1991
Рождение ребёнка
21.09.1997
Дочь: Чурина Полина Михайловна
Отец ребёнка: Чурин Михаил Юрьевич
Развод
17.04.2006
Муж: Чурин Михаил Юрьевич
Смерть
27.05.2019
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область