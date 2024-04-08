Депутатов Владмир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Депутатов Владмир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Депутатов Иван

Мать: Депутатова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Депутатова Анна

Мать ребёнка: Депутатова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Депутатов Владмир

Мать ребёнка: Депутатова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чапурина (Депутатова) Мария

Мать ребёнка: Депутатова Валентина

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