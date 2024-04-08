Депутатов Владмир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Депутатов Иван
Мать: Депутатова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Депутатова Анна
Мать ребёнка: Депутатова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Депутатов Владмир
Мать ребёнка: Депутатова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чапурина (Депутатова) Мария
Мать ребёнка: Депутатова Валентина