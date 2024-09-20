Качин Матвей Дмитриевич
Место рожденияд. Алешкино, Кежемской волость, Енисейского окр, Енисейской губ.
Дата рождения1888
Дата смерти07.06.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Качин Дмитрий
Мать: не указана
д. Алешкино, Кежемской волость, Енисейского окр, Енисейской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1908
Сын: Качин Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Качина Арина Семеновна
Рождение ребёнка
23.08.1909
Сын: Качин Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Качина Арина Семеновна
д. Алешкино, Кежемского района
Рождение ребёнка
19.10.1911
Дочь: Попова Афанасия Матвеевна
Мать ребёнка: Качина Арина Семеновна
д. Алешкино Кежемского района Красноярского края
Рождение ребёнка
18.01.1914
Мать ребёнка: Качина Арина Семеновна
д. Алешкино, Кежемского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
08.03.1916
Дочь: Сизых Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Качина Арина Семеновна
Кежемский район Красноярского края
Рождение ребёнка
20.12.1924
Мать ребёнка: Качина Арина Семеновна
Кежемский район
Раскулачивание
1930
Алешкина, Канский округ, Сибирский край
Смерть
07.06.1938
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
2 апреля 1938г арестовали, 7 июня 1938г расстреляли в г Красноярске. Архив УФСБ КК, дело номер П-9289.