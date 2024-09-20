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Качин Матвей Дмитриевич

Место рождения

д. Алешкино, Кежемской волость, Енисейского окр, Енисейской губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

07.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Качин Дмитрий

Мать: не указана

д. Алешкино, Кежемской волость, Енисейского окр, Енисейской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1908

Сын: Качин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Качина Арина Семеновна

Рождение ребёнка
23.08.1909

Сын: Качин Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Качина Арина Семеновна

д. Алешкино, Кежемского района
Рождение ребёнка
19.10.1911

Дочь: Попова Афанасия Матвеевна

Мать ребёнка: Качина Арина Семеновна

д. Алешкино Кежемского района Красноярского края
Рождение ребёнка
18.01.1914

Сын: Качин Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Качина Арина Семеновна

д. Алешкино, Кежемского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
08.03.1916

Дочь: Сизых Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Качина Арина Семеновна

Кежемский район Красноярского края
Рождение ребёнка
20.12.1924

Сын: Качин Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Качина Арина Семеновна

Кежемский район
Раскулачивание
1930
Алешкина, Канский округ, Сибирский край
Смерть
07.06.1938
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
2 апреля 1938г арестовали, 7 июня 1938г расстреляли в г Красноярске. Архив УФСБ КК, дело номер П-9289.

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