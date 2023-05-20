Земцов Виталий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земцов Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.2013

Сын: Земцов Матвей Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.2017

Дочь: Земцова Александра Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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