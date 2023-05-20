Земцов Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.2013
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.2017
Дочь: Земцова Александра Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности