Маевская (Маевская) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маевская (Маевская) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Маевский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Маевский Михаил

Рождение ребёнка
10.08.1936

Сын: Маевский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Маевский Михаил

д. Красное Гомельская область Белорусская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Маевский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маевский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Маевский Михаил

Смерть
Неизвестно
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