Маевская (Маевская) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Маевский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Маевский Михаил
Рождение ребёнка
10.08.1936
Сын: Маевский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Маевский Михаил
д. Красное Гомельская область Белорусская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Маевский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маевский Михаил
Смерть
Неизвестно