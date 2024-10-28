Мананникова (Щербатых) Татьяна Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Родословная Мананниковых села Нечунаево: https://proza.ru/2011/01/20/972
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.
Дочь: Потапова (Мананникова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Мананников Иоанн Федорович
Дата рождения из паспорта: 13.05.1892 МК: ГААК Ф144, Оп5, Д451 Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда, села Бротков крестьянин Иван Феодоров Манаинков и законная жена его Татиана Евфимова, оба пр... Показать все
Смерть
Неизвестно