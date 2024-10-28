Мананникова (Щербатых) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мананникова (Щербатых) Татьяна Ефимовна

Место рождения

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Родословная Мананниковых села Нечунаево: https://proza.ru/2011/01/20/972
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мананников Иоанн Федорович

Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.

Дочь: Потапова (Мананникова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Мананников Иоанн Федорович

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения из паспорта: 13.05.1892 МК: ГААК Ф144, Оп5, Д451 Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда, села Бротков крестьянин Иван Феодоров Манаинков и законная жена его Татиана Евфимова, оба пр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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