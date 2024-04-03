Мишенин Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Мишенина Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мишенин Харитон Филиппович
Мать ребёнка: Мишенина Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мишенин Иван второй Филиппович
Мать ребёнка: Мишенина Матрёна Сергеевна
Смерть
Неизвестно