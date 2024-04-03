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Мишенин Филипп Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Мишенин Василий Евдокимович

Мать: Мишенина Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишенина Матрёна Сергеевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Мишенин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Мишенина Матрёна Сергеевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мишенин Харитон Филиппович

Мать ребёнка: Мишенина Матрёна Сергеевна

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Мишенин Иван второй Филиппович

Мать ребёнка: Мишенина Матрёна Сергеевна

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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