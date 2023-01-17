Свиридова (Иванова) Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Иванова) Александра Семёновна

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Место рождения

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

04.11.1912 ст.

Дата смерти

17.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1912 ст.

Отец: Иванов Семён Константинович

Мать: Иванова Анастасия Анфиногеновна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
1933

Муж: Свиридов Фёдор Парменович

Рождение ребёнка
24.06.1934

Дочь: Головня Фаина Федоровна

Отец ребёнка: Свиридов Фёдор Парменович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.04.1937

Сын: Свиридов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Свиридов Фёдор Парменович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
03.03.1940

Дочь: Свиридова Юлия Федоровна

Отец ребёнка: Свиридов Фёдор Парменович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
17.09.1991
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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