Свиридова (Иванова) Александра Семёновна
Место рождения
Дата рождения04.11.1912 ст.
Дата смерти17.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1912 ст.
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
24.06.1934
Дочь: Головня Фаина Федоровна
Отец ребёнка: Свиридов Фёдор Парменович
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.04.1937
Сын: Свиридов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Свиридов Фёдор Парменович
Рождение ребёнка
03.03.1940
Дочь: Свиридова Юлия Федоровна
Отец ребёнка: Свиридов Фёдор Парменович
Смерть
17.09.1991