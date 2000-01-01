Гайфутдинов Шамси Гилязович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайфутдинов Шамси Гилязович

Гайфутдинов Шамси Гилязович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Мужской

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Гайфутдинов Гиляз-Киляч Махутдинович

Мать: Ахметшина Кафея

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close