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Гайфутдинов Шамси Гилязович
Гайфутдинов Шамси Гилязович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Пол
Мужской
Отец
Гайфутдинов Гиляз-Киляч Махутдинович
1900 г.р.
Мать
Ахметшина Кафея
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Гайфутдинов Гиляз-Киляч Махутдинович
Мать:
Ахметшина Кафея
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