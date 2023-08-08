Юдовская Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1963
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1963
Рождение ребёнка
19.08.1985
Дочь: Никифорова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Вадимович
Рождение ребёнка
15.11.1988
Дочь: Афанасьева Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Вадимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Вадимович
Бракосочетание
Неизвестно