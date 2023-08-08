Юдовская Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдовская Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1963

Отец: Юдовский Александр Георгиевич

Мать: Юдовская Нина Васильевна

Рождение ребёнка
19.08.1985

Дочь: Никифорова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Вадимович

Рождение ребёнка
15.11.1988

Дочь: Афанасьева Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Вадимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Вадимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Дмитрий Вадимович

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