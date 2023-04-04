Львова (Мандельштам) Евгения Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Мандельштам) Евгения Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

15.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Мандельштам Лев (Лейба Беркович)

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шершеневич Вадим Габриэлевич

Отец ребёнка: Шершеневич Габриэль Феликсович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шершеневич Габриэль Феликсович

Работа или профессия
Неизвестно
певица, оперная певица
Смерть
15.04.1919
Бобруйск, Могилёвская область
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