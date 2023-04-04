Львова (Мандельштам) Евгения Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти15.04.1919
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Мандельштам Лев (Лейба Беркович)
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шершеневич Вадим Габриэлевич
Отец ребёнка: Шершеневич Габриэль Феликсович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
певица, оперная певица
Смерть
15.04.1919
Бобруйск, Могилёвская область