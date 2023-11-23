Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

27.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Чистосердов Александр Михайлович

Мать: Чистосердова (Розова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милонова (Фиолетова) Ольга Николаева

Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиолетов Евгений Николаев

Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фиолетова) Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиолетов Николай Николаев

Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова (Фиолетова) Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фиолетова) Анна Николаева

Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиолетов Сергей Николаев

Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четверткова (Фиолетова) Зинаида Николаева

Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаевская (Фиолетова) Мария Николаева

Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев

Работа или профессия
Неизвестно
В 1889-1890 годах — учительница в Шипиловском начальном училище
Работа или профессия
Между 1889 и 1890
Бракосочетание
12.06.1891

Муж: Фиолетов Николай Евгеньев

Супруг(-а): Николай Евгеньев Фиолетов
Рождение ребёнка
04.08.1899

Дочь: (Фиолетова) Галина Николаева

Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев

Смерть
27.03.1918

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