Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти27.03.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Милонова (Фиолетова) Ольга Николаева
Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев
Сын: Фиолетов Евгений Николаев
Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев
Дочь: (Фиолетова) Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев
Сын: Фиолетов Николай Николаев
Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев
Дочь: Тихомирова (Фиолетова) Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев
Дочь: (Фиолетова) Анна Николаева
Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев
Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев
Дочь: Четверткова (Фиолетова) Зинаида Николаева
Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев
Дочь: Николаевская (Фиолетова) Мария Николаева
Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев
Дочь: (Фиолетова) Галина Николаева
Отец ребёнка: Фиолетов Николай Евгеньев