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Абрам Ефимов
Абрам Ефимов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1802
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ефим Андреев
Около 1784 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец:
Ефим Андреев
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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