Ахметшина (Ахметова) Минирахиля Гатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметшина (Ахметова) Минирахиля Гатовна

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Место рождения

Тойгузино, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.05.1919

Дата смерти

19.05.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Тойгузино, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.05.1939

Муж: Ахметшин Давлетша

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
12.04.1942

Сын: Давлетшин Фарид Давлетшинович

Отец ребёнка: Ахметшин Давлетша

Тойгузино, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.05.2000
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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