Ахметшина (Ахметова) Минирахиля Гатовна
Место рождения
Дата рождения02.05.1919
Дата смерти19.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1939
Муж: Ахметшин Давлетша
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
12.04.1942
Сын: Давлетшин Фарид Давлетшинович
Отец ребёнка: Ахметшин Давлетша
Смерть
19.05.2000
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)