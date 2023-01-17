Гуселетов Карп Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуселетов Карп Матвеевич

Гуселетов Карп Матвеевич

avatar

Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Гуселетов Матвей Терентьевич

Мать: Гуселетова Агафья Семеновна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гуселетов Андрей Карпович

Мать ребёнка: Гуселетова Елена Никифоровна

д. Бабье
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Елизавета Карповна

Мать ребёнка: Гуселетова Елена Никифоровна

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Елена Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close