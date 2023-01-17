Гуселетов Карп Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гуселетов Андрей Карпович
Мать ребёнка: Гуселетова Елена Никифоровна
д. Бабье
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Елизавета Карповна
Мать ребёнка: Гуселетова Елена Никифоровна
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно