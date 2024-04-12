Лунева Агриппина Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Агриппина Парфенова

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Парфен Степанов

Мать: Неизвестная

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Лунев/дыдаев Петр Архипов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Архип Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Лунев/дыдаев Михайла Архипов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Архип Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лунев/дыдаев Афанасий Архипов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Архип Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Лунев/дыдаев Елисей Архипов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Архип Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Евдокия Архипова

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Архип Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лунев/дыдаев Миней Архипов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Архип Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев/дыдаев Архип Анисимов

Смерть
После 1858
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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