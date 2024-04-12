Лунева Агриппина Парфенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Парфен Степанов
Мать: Неизвестная
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Лунев/дыдаев Петр Архипов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Архип Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Лунев/дыдаев Михайла Архипов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Архип Анисимов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лунев/дыдаев Афанасий Архипов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Архип Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Лунев/дыдаев Елисей Архипов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Архип Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Евдокия Архипова
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Архип Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Лунев/дыдаев Миней Архипов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Архип Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино