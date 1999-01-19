Федяев Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1946
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1946
Отец: Федяев Андрей
Рождение ребёнка
04.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, г. Павлово Горьковской обл
Рождение ребёнка
1977
Сын: Федяев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2017
Абабково
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Абабково