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Федяев Владимир Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1946

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1946

Отец: Федяев Андрей

Мать: Федяева Олимпиада Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, г. Павлово Горьковской обл
Рождение ребёнка
1977

Сын: Федяев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2017
Абабково
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Абабково
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