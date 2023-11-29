Ефимия Фёдоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
28.08.1877 ст.

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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