Ефимия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
28.08.1877 ст.
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно