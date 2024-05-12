Коурова Серафима Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1887
Дата смерти16.11.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1912
Сын: Коуров Иван Иванович
Отец ребёнка: Коуров Иван Егорович
Рождение ребёнка
09.03.1921
Отец ребёнка: Коуров Иван Егорович
Рождение ребёнка
23.12.1923
Дочь: Рожкова Антонида Ивановна
Отец ребёнка: Коуров Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 09.01.1927
Отец ребёнка: Коуров Иван Егорович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Коуров Иван Егорович
Смерть
16.11.1960
Рождение ребёнка
11.12.2017
Дочь: Коурова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Коуров Иван Егорович