Коурова Серафима Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоурова Серафима Николаевна

Коурова Серафима Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1887

Дата смерти

16.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1912

Сын: Коуров Иван Иванович

Отец ребёнка: Коуров Иван Егорович

Рождение ребёнка
09.03.1921

Сын: Коуров Павел Иванович

Отец ребёнка: Коуров Иван Егорович

Рождение ребёнка
23.12.1923

Дочь: Рожкова Антонида Ивановна

Отец ребёнка: Коуров Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 09.01.1927

Сын: Коуров Николай Иванович

Отец ребёнка: Коуров Иван Егорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Коуров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Коуров Иван Егорович

Смерть
16.11.1960
Рождение ребёнка
11.12.2017

Дочь: Коурова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Коуров Иван Егорович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.