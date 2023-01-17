Иванов Денис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Денис Николаевич

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Место рождения

Г. Аркалык, Тургайская область, Казахская ССР

Дата рождения

03.06.1981

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1981

Отец: Иванов Николай Николаевич

Мать: не указана

Г. Аркалык, Тургайская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
25.08.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремина Нина Анатольевна

Лангепас, город Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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