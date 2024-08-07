(Майорова) Марина Вениаминовна
Место рожденияЛенинград, Россия, Советский Союз
Дата рождения16.05.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1973
Дочь: (Пономарева) Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Борисович
Рождение ребёнка
09.06.1976
Дочь: (Пономарева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Борисович
Рождение ребёнка
09.06.1976
Сын: Пономарев Борис Михайлович
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Борисович