(Майорова) Марина Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Майорова) Марина Вениаминовна

Место рождения

Ленинград, Россия, Советский Союз

Дата рождения

16.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1954

Отец: Майоров Вениамин Григорьевич

Мать: (Шлепова) Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Михаил Борисович

Рождение ребёнка
02.04.1973

Дочь: (Пономарева) Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Борисович

Рождение ребёнка
09.06.1976

Дочь: (Пономарева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Борисович

Рождение ребёнка
09.06.1976

Сын: Пономарев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Борисович

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