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Пахомов Петр Иванович

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1901

Отец: Пахомов Иван Никифорович

Мать: Пахомова Марфа Ильинична

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_20.02.1901_крещение-20.02.1901 пол_М_ запись - 25 род. Петр в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Иван Никифоров и законная жена Марфа Иль... Показать все
Крещение
20.02.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_20.02.1901_крещение-20.02.1901 пол_М_ запись - 25 род. Петр в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Иван Никифоров и законная жена Марфа Иль... Показать все
Смерть
Неизвестно

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