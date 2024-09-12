Пахомов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения20.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1901
Отец: Пахомов Иван Никифорович
Мать: Пахомова Марфа Ильинична
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_20.02.1901_крещение-20.02.1901 пол_М_ запись - 25 род. Петр в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Иван Никифоров и законная жена Марфа Иль... Показать все
Крещение
20.02.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_20.02.1901_крещение-20.02.1901 пол_М_ запись - 25 род. Петр в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Иван Никифоров и законная жена Марфа Иль... Показать все
Смерть
Неизвестно