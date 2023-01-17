Воронин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения27.02.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1956
Бракосочетание
20.12.1986
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.01.1990
Дочь: Поваляева Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно