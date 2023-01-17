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Воронин Владимир Иванович

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Место рождения

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1956

Отец: Воронин Иван Митрофанович

Мать: Воронина Матрена Алексеевна

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
20.12.1986

Жена: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1990

Дочь: Поваляева Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Татьяна Алексеевна

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