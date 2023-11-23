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Андрей Андреев

Место рождения

село Александрова Пустынь, Рыбинского уезда

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Андрей Григорьев

Мать: Мария Никифорова

Андрей Андреевич (1753 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Григорьевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Анна Георгиевна (1754-?), дочь священника Ге... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Георгиева

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Рождение ребёнка
1777

Сын: Филандров Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Анна Георгиева

Филандров Иоанн Андреевич (1777 — ?) Родился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Андреевича. Обучался в семинарии, из философии 15 августа 1798 года рукоположен во диакона к... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Сын: Павел Андреев

Мать ребёнка: Анна Георгиева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Анна Георгиева

Дмитрий Андреевич (1780 — ?) Родился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Андреевича. В школах не обучался. В 1793 году определен пономарем в то же село. В 1824 году рукополо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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