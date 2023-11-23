Андрей Андреев
Место рождениясело Александрова Пустынь, Рыбинского уезда
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Андрей Григорьев
Мать: Мария Никифорова
Андрей Андреевич (1753 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Григорьевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Анна Георгиевна (1754-?), дочь священника Ге... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Георгиева
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Анна Георгиева
Филандров Иоанн Андреевич (1777 — ?) Родился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Андреевича. Обучался в семинарии, из философии 15 августа 1798 года рукоположен во диакона к... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Сын: Павел Андреев
Мать ребёнка: Анна Георгиева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: Анна Георгиева
Дмитрий Андреевич (1780 — ?) Родился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Андреевича. В школах не обучался. В 1793 году определен пономарем в то же село. В 1824 году рукополо... Показать все
Смерть
Неизвестно