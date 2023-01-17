Кокорин Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1689 ст.
Дата смертиОколо 1744 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1689 ст.
Отец: Кокорин Григорий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Дочь: Кокорина Матрона Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.
Сын: Кокорин Григорий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1744 ст.