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Кокорин Максим Григорьевич

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Место рождения

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1689 ст.

Дата смерти

Около 1744 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1689 ст.

Отец: Кокорин Григорий -

Мать: не указана

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.

Дочь: Кокорина Матрона Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Сын: Кокорин Лука Максимович

Мать ребёнка: не указана

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.

Сын: Кокорин Григорий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1744 ст.
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