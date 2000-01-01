Сухопаров Кирилл Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1884 ст.
Сын: Сухопаров Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Сухопарова Матрона Петровна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Евпатория Таврической губернии.
Военная служба
1884 ст.
Отставной матрос.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно