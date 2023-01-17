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Щуренков Пётр Гаврилович

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

21.08.1904

Дата смерти

08.08.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Военная награда
31.12.1942
Медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
18.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щуренкова Александра Владимировна

Рождение ребёнка
09.09.1948

Сын: Щуренков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Щуренкова Александра Владимировна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щуренкова Александра Владимировна

Смерть
08.08.1967
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