Щуренков Пётр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения21.08.1904
Дата смерти08.08.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
31.12.1942
Медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
18.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щуренкова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
09.09.1948
Мать ребёнка: Щуренкова Александра Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1967