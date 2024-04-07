Яковлев Пимен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Псковская гу. новоржевский уезд Кудеверская волость дер.Волоково
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851 ст.
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Дмитриевна
Псковская губ.Новоржевский уезд Кудеверская волоть дер.Волоково
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Яковлева Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Яковлева Агафья пименовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно