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Яковлев Пимен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Псковская гу. новоржевский уезд Кудеверская волость дер.Волоково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Яковлев Яков Пименович

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Дмитриевна

Псковская губ.Новоржевский уезд Кудеверская волоть дер.Волоково
Рождение ребёнка
1869

Сын: Яковлев Сергей Пименович

Мать ребёнка: Яковлева Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Яковлева Агафья пименовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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