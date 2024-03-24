Григорий Иовлев
Место рождения
Дата рождения03.08.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1856
Отец: Иов Захаров
Мать: Агрипена Никитина
Восприемники: того же села и того же помещика крестьяне Федот Иванов и Платона Прокопьева жена Дарья Васильева
Бракосочетание
23.10.1874
Жена: Васса Михайлова
Рождение ребёнка
23.09.1879
Сын: Колбасин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Васса Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Клюкина Евфимия Григорьева
Мать ребёнка: Васса Михайлова
Рождение ребёнка
22.10.1892
Сын: Колбасин Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Васса Михайлова
Восприемники того же села крестьянин собственник Василий Андреевич Масин и Павлова жена Гликерия Стефановна
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Васса Михайлова
Смерть
Неизвестно