Григорий Иовлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Иовлев

Григорий Иовлев

avatar

Место рождения

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.08.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1856

Отец: Иов Захаров

Мать: Агрипена Никитина

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: того же села и того же помещика крестьяне Федот Иванов и Платона Прокопьева жена Дарья Васильева
Бракосочетание
23.10.1874

Жена: Васса Михайлова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.09.1879

Сын: Колбасин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Васса Михайлова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Клюкина Евфимия Григорьева

Мать ребёнка: Васса Михайлова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.10.1892

Сын: Колбасин Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Васса Михайлова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники того же села крестьянин собственник Василий Андреевич Масин и Павлова жена Гликерия Стефановна
Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Васса Михайлова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close