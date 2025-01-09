Белолипецкая Агафия Григорьевна
женский, родилась Около 1793
умерла После 1834
Супруги
Белолипецкий Матвей Юдинович09.08.1796 ст. г.р.
Дети
Белолипецкий Егор МатвеевичОколо 1814 г.р.
Белолипецкий Алексей Матвеевич16.03.1826 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Белолипецкий Егор Матвеевич
Отец ребёнка: Белолипецкий Матвей Юдинович
Рождение ребёнка
16.03.1826 ст.
Сын: Белолипецкий Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Белолипецкий Матвей Юдинович
Рождение ребёнка
10.02.1828 ст.
Сын: Белолипецкий Федор Матвеевич
Отец ребёнка: Белолипецкий Матвей Юдинович
Смерть
После 1834