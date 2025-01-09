Белолипецкая Агафия Григорьевна Около 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Белолипецкая Агафия Григорьевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1793

умерла После 1834

Супруги
Белолипецкий Матвей Юдинович09.08.1796 ст. г.р.
Дети
Белолипецкий Егор МатвеевичОколо 1814 г.р.
Белолипецкий Алексей Матвеевич16.03.1826 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белолипецкий Матвей Юдинович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Белолипецкий Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Белолипецкий Матвей Юдинович

Рождение ребёнка
16.03.1826 ст.

Сын: Белолипецкий Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Белолипецкий Матвей Юдинович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.02.1828 ст.

Сын: Белолипецкий Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Белолипецкий Матвей Юдинович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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