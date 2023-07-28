Евдокия Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Антип Федорович

Отец ребёнка: Федор Николаевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федор Николаевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
Неизвестно

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