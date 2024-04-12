Наумкин Герасим Деомидович
Место рождения
Дата рождения01.03.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1889 ст.
Отец: Наумкин Деомид Ильич
Мать: Наумкина Марфа Антоновна
Крещение
02.03.1889 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: села Новгородского крестьянин собственник Сергей Антонов Савы... И села Непрядвы крестьянина ... Иванова жена Вера Ильина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно