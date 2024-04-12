Наумкин Герасим Деомидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумкин Герасим Деомидович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.03.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1889 ст.

Отец: Наумкин Деомид Ильич

Мать: Наумкина Марфа Антоновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
02.03.1889 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: села Новгородского крестьянин собственник Сергей Антонов Савы... И села Непрядвы крестьянина ... Иванова жена Вера Ильина
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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