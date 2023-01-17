Бокова Улита Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Боков Родион Леонтьевич
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Марья Родионовна
Отец ребёнка: Боков Родион Леонтьевич
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Боков Родион Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно