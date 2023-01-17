Бокова Улита Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова Улита Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Боков Федор Родионович

Отец ребёнка: Боков Родион Леонтьевич

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Марья Родионовна

Отец ребёнка: Боков Родион Леонтьевич

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1713

Сын: Боков Михайла Родионович

Отец ребёнка: Боков Родион Леонтьевич

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боков Родион Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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