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Сарокина Мария Васильевна

Место рождения

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

06.06.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1906

Отец: Сарокин Василий Кириллович

Мать: Сарокина Настасья Яковлевна

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Мария Васильевна Сарокина села Воронет крестьянин Василий Кириллович Сарокин и законная жена его Настасья Яковлевн... Показать все
Крещение
07.06.1906
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Мария Васильевна Сарокина села Воронет крестьянин Василий Кириллович Сарокин и законная жена его Настасья Яковлевн... Показать все

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