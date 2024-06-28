Сарокина Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1906
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
06.06.1906
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Мария Васильевна Сарокина села Воронет крестьянин Василий Кириллович Сарокин и законная жена его Настасья Яковлевн... Показать все
Крещение
07.06.1906
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Мария Васильевна Сарокина села Воронет крестьянин Василий Кириллович Сарокин и законная жена его Настасья Яковлевн... Показать все