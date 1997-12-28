Шеронин Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1926
Дата смерти28.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1926
Отец: Шеронин Василий
Мать: Шеронина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шеронина Лидия Петровна
Рождение ребёнка
26.02.1956
Сын: Шеронин Борис Анатольевич
Мать ребёнка: Шеронина Лидия Петровна
Смерть
28.12.1997