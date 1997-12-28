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Шеронин Анатолий Васильевич

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Место рождения

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.11.1926

Дата смерти

28.12.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1926

Отец: Шеронин Василий

Мать: Шеронина Ксения Ивановна

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шеронина Лидия Петровна

Рождение ребёнка
26.02.1956

Сын: Шеронин Борис Анатольевич

Мать ребёнка: Шеронина Лидия Петровна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смерть
28.12.1997
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

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