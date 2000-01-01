Богданов Тихон Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Богданов Тихон Мартемьянович
Мать: не указана
Военная служба
24.03.1944
Богданов Тихон Тихонович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1916 Воинское звание: сержант Военно-пересыльный пункт: СПП Закавказского ВО Прибыл в часть: 24.03.1944 Выбыт... Показать все
Награда
05.06.1944
Богданов Тихон Тихонович Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ Дата рождения: __.__.1916 Место призыва: Алейский РВК, Алтайский край, Алейский р-н Дата поступления на службу: 10.10.1939 Воинс... Показать все
Награда
29.10.1945
Богданов Тихон Тихонович Орден Красной Звезды Наградной документ Дата рождения: __.__.1916 Место призыва: Алейский РВК, Алтайский край, Алейский р-н Дата поступления на службу: __.__.1939 Воинское зв... Показать все
Смерть
Неизвестно