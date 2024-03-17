Ивачёв Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивачёв Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ивачёва (Смыкова) Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1913
Дочь: Татаринцева (Ивачёва) Нона Андреевна
Мать ребёнка: Ивачёва (Смыкова) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно