Ивачёв Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивачёв Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивачёв Пётр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивачёв Степан Андреевич

Мать ребёнка: Ивачёва (Смыкова) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивачёва (Смыкова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
18.08.1913

Дочь: Татаринцева (Ивачёва) Нона Андреевна

Мать ребёнка: Ивачёва (Смыкова) Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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