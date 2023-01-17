Блинов Борис Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Борис Константинович

Блинов Борис Константинович

avatar

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

02.04.1911

Дата смерти

20.05.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1932 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911

Отец: Блинов Константин

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Тверь (Калинин)
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Воронцова Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Блинова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1938

Дочь: Хмель Нина Борисовна

Мать ребёнка: Блинова Клавдия Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Тверь (Калинин)
Рождение ребёнка
16.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Клавдия Ивановна

Военная служба
Неизвестно
http://podvignaroda.ru/?#id=<удалено>&tab=navDetailManCard | Воинское звание: инженер-полковник Служба Годы службы: __.__.1934 - __.__.1961 Источник Реквизиты: Картотека личных дел ЦАМО. Ящик Б-1855... Показать все
Смерть
20.05.1986
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Николо-Архангельское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close