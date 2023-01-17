Блинов Борис Константинович
Место рождения
Дата рождения02.04.1911
Дата смерти20.05.1986
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911
Отец: Блинов Константин
Мать: не указана
Тверь (Калинин)
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Воронцова Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Блинова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1938
Дочь: Хмель Нина Борисовна
Мать ребёнка: Блинова Клавдия Ивановна
Тверь (Калинин)
Рождение ребёнка
16.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Клавдия Ивановна
Военная служба
Неизвестно
http://podvignaroda.ru/?#id=<удалено>&tab=navDetailManCard | Воинское звание: инженер-полковник Служба Годы службы: __.__.1934 - __.__.1961 Источник Реквизиты: Картотека личных дел ЦАМО. Ящик Б-1855... Показать все
Смерть
20.05.1986
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Николо-Архангельское кладбище