Коган (Белова) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Иван Васильевич
Мать: Белова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коган Давыд Маркович
Отец ребёнка: Коган Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коган Анна Марковна
Отец ребёнка: Коган Марк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коган Марк
Смерть
Неизвестно