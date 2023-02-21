Коган (Белова) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коган (Белова) Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Иван Васильевич

Мать: Белова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коган Давыд Маркович

Отец ребёнка: Коган Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коган Анна Марковна

Отец ребёнка: Коган Марк

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коган Марк

Смерть
Неизвестно
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